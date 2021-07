–Den gjengen kan flytte til Venezuela!

1) Hva er din erfaring med hjemmekontor, og bør vi ha mer hjemmekontor i fremtiden?

– Som eier og driver av kontorfelleskapet InWester ser jeg hvor glade våre leietagere er for å komme tilbake til kontoret, og normale tilstander. Mennesket er et sosialt dyr, og utvikler seg best i felleskap med andre.

2) Hvordan blir Trygve Slagsvold Vedum som statsminister?

– Tror han kunne blitt bra jeg. Betydelig bedre enn Jonas Gahr Støre, som har null moral. Hva han slipper unna med er sjokkerende.

3) SV vil ha 70 prosent arveavgift på arv eller gave over 100 millioner kroner. Er det et bra SV-trekk?

– Den gjengen bør flytte til Venezuela, som de en gang heiet veldig på. Nå tier de stille på den fronten.

4) Torstein Tvenge selger jordbær for 200 kroner pr. kurv. Har du en jordbærgrense?

– Kjøper alt Torstein selger jeg, for jeg vet det er kvalitet. Norske jordbær har kort sesong, og er verdt pengene.

MINI-CV Navn: Lars Staff Alder: 60 Utdanning: CBS, Thunderbird School of Global Management Stilling: Eier og driver av kontorfelleskap InWester

5) Hvem har irritert eller gledet mest av Raymond Johansen (Ap) og Bent Høie (H) under coronakrisen?

– Er egentlig irritert på begge de to gutta hele tiden.

6) Det er knapt mulig å kjøre eller parkere for å handle i sentrum av hovedstaden – er det nok sykler nå?

– Definitivt. For en gjeng på rådhuset. De bryr seg ikke om flertallet, som er normalt i et demokrati, og er i stedet kun en gjeng maktsyke fanatikere, som aldri er bra.

7) Aldri før har det vært igangsatt så mange oppussingsprosjekter her i landet. Har du snekret, malt eller bygget om selv?

– Det må du nesten spørre redaktøren din om! Ser ut til at han har bedre oversikt over våre prosjekter enn jeg har.

8) Dersom du kunne velge: Hvilken politiker eller næringsleder ville du hatt som finansminister?

– Jeg har generelt veldig liten tillit til politikere. Og om mulig enda mindre, etter å ha sett Lan Marie Berg sin oppførsel etter å ha tilbakeholdt opplysninger om milliardoverskridelsen. Men hva kan du forvente av en ung politiker som trolig aldri har pusset opp en ettroms engang? Men makan til arroganse. Apropos milliardoverskridelser: det synes mer som en regel enn unntaket når stat og kommune er byggherre. Inkompetanse er stikkordet. Men svaret er klart: Øystein Stray Spetalen. Da ville alle i Norge fått det mye bedre!

9) Bør regjeringen utlyse nye olje- og gasskonsesjoner?

– Selvsagt. Alternativet er å legge ned velferds-Norge. Men det snakker jo nesten aldri disse miljø-fanatikerne om. Trolig fordi de ikke forstår sammenhengen. Skremmende.

10) Går gardinen ned hvis det blir regjeringsskifte?

– Absolutt ikke. Erna har ikke gjort noe spesielt god jobb. Bare vi slipper Støre som statsminister, så er jeg fornøyd. Så Vedum er nok min kandidat.