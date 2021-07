38 konkurser på to dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde torsdag konkursåpning i 15 selskaper.

Viken: Fritidseiendom AS; Mathiesen Hans A AS; Norges Porten AS; Raistis AS; Rørteknik; Schultz AS; Tumabygg AS; Vormsund Auto AS.

Vestfold og Telemark: Harbour AS; Mikrobygg Norge AS; Sønvisen Invest AS.

Vestland: Altivann VVS AS; Hansa Property AS; Snekkerlarsen.

Utenlands: Body Magic Norge.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

23 konkurser onsdag

Torsdagens 15 konkurser kom i kjølvannet av 23 konkurser onsdag, hvorav syv personlige.

Oslo: Oslo Boligforvaltning AS; Skyer AS.

Møre og Romsdal: Mudo Gym Ålesund AS.

Nordland: Lions Helping Hands Vensmoen Stiftelsen.

Viken: Griffin Drift AS; Melissa Mur & Flis AS; SI Holding AS; TK Eiendom Vestby AS; We Nor Service AS.

Innlandet: Mos Holding AS.

Vestfold og Telemark: Kabelhuset Eiendom AS.

Vestland: Appage Software AS; Forum Video Holding AS; Ilias Transport AS.

Trøndelag: Dalebakken Mølle AS.

Troms og Finnmark: Salangen Nyheter Drift AS.

