Ung supergründer: – Jeg burde solgt Teslaen

1. Hva er din erfaring med hjemmekontor, og bør vi ha mer hjemmekontor i fremtiden?

– Jeg har blandede erfaringer. Det gir fleksibilitet, samtidig som jeg aldri har vært på et digitalt møte uten tekniske utfordringer. Jeg tror fremtiden byr på en hybrid-løsning. Men det er praten ved kaffemaskinen som skaper de magiske møtene, litt som Kongen sa under nyttårstalen.

2. En rødgrønn regjering vil trolig kreve moms på elbiler med pris over 600.000 kroner. Skal du foreta et siste elbilsprell? Kanskje en Porsche eller Jaguar?

– Den dårligste investeringen jeg har gjort boende i Ring1 er å kjøpe en Tesla. Jeg sto på venteliste til en Porsche Taycan, men den meldte jeg meg av. Jeg vurderer å hoppe på igjen, ettersom jeg er veldig fascinert av biler og teknologi.

3. Hvordan blir Trygve Slagsvold Vedum som statsminister?

– Det er jo en viss sannsynlighet for at det skjer. Blir i så fall et interessant skifte, med en god dose Trygve-latter.

4. Har du og dine fått covid-19 vaksine, og vil du feriere utenlands i år?

– Jeg fikk første dose første juli og er glad for det. Personlig kan ferien min vente litt, men det er jo mye spennende som skal skje i utlandet til høsten, blant annet FNs generalforsamling i New York, der jeg kommer til å delta i forbindelse med stillingen min som nestleder i EAT. Og jeg gleder meg til Davos i 2021.

5. Det er rekordpriser på hytter, hus og kunst. Hvor kommer alle pengene fra og hva tror du om prisene fremover?

– Man har ikke reist så mye i pandemien, så folk har vel litt sparepenger til overs. Da anser folk det som naturlig å bruke disse på konservative og risikoaverse investeringer som eiendom.

6. Det er knapt mulig å kjøre eller parkere for å handle i sentrum av hovedstaden – er det nok sykler nå?

– Det er nok elsparkesykler, i alle fall. Vanlige sykler vet jeg ikke helt med - jeg foretrekker uansett å gå.

7. Aldri før har det vært igangsatt så mange oppussingsprosjekter her i landet. Har du snekret, malt eller bygget om selv?

– Nei, jeg er ingen dreven snekker. Har kun ommøblert litt i leiligheten.

Mini-CV Navn: Javad Mushtaq. Alder: 32. Utdanning: Handelshøyskolen BI. Stillinger: Nestleder i EAT, leder i MAK og JM Ventures, Global Shaper i World Economic Forum.

8. Dersom du kunne velge: Hvilken politiker eller næringsleder ville du hatt som finansminister?

– Det er veldig vanskelig å si, men jeg har stor respekt for Nicolai Tangen. Han er veldig skarp og opplyst. Jeg tror det hadde vært bra å se flere personer fra næringslivet komme inn på den politiske arenaen.

9. Hva står Oslo Børs og nordsjøolja i når vi setter strek for 2021?

– Vi bommet hele tiden da vi prøvde å predikere dette i Aker Solutions. Si den står i 79 kroner.

10. Har du vært treg med å investere i aksjer, eiendom eller annet under pandemien? Isåfall, hvorfor?

– Jeg var ganske raskt ute i fjor. Det eneste jeg angrer på er at jeg ikke investerte enda mer: Jeg burde solgt Teslaen og brukt pengene på børs i stedet. Da hadde jeg hatt råd til både Tesla og Porsche nå.