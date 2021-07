– Kaski vet når hun ikke vet

– Jeg har kun en grense på moreller. En av mine ansatte har en stor morellhage i Ryfylke, og jeg fikk kjeft fordi jeg hadde kjøpt tyrkiske moreller. Det skal ikke skje mer. Torstein Tvenge har så mye penger at om han spiser jordbær eller ikke, ikke betyr noe for meg. Torstein er en utmerket fyr som vi har mye å lære av.

6. Det er rekordpriser på hytter, hus og kunst. Hvor kommer alle pengene fra og hva tror du om prisene fremover?

– I et globalt perspektiv kommer pengene fra USA. Når folk får penger mellom hendene begynner de å kjøpe, og når personer kjøper noe, startes en verdiskapningsprosess. Jeg eier en del sentrale boligeiendommer, fordi mennesker ikke kan bo ute om natten. Min avdøde far, Aksel L. Hansson, startet fabrikasjon av Jærstolen, som blant annet finnes i kjelleren på handelshøyskolen og lages i Ryfylke. Min far fant ut at alle måtte sitte og ingen kunne stå. Fabrikken grunnla han i 1938 og det er en liten fabrikk nå, men jeg vil holde liv i den for å hedre min avdøde far. Alt jeg har kjøpt har vært riktig, alt jeg har solgt har vært galt. Dette har jeg oppdaget gjennom flere tiår.

7. Det er knapt mulig å kjøre eller parkere for å handle i sentrum av hovedstaden – er det nok sykler nå?

– Jeg kommer fra Sandefjord og kommer nesten ikke inn i Oslo. På mange måter ødelegger byregjeringen vår vakre hovedstad.

8. Vininteressen bare øker og øker. Har du en å anbefale? Hva er din prisgrense?

– Vininteressen er stor, men kunnskapen er liten. Jeg liker gjerne en god rødvin, og bryr meg lite om prisen. Min sønn er god vinkjenner. Han har en stor samling.

9. Dersom du kunne velge: Hvilken politiker eller næringsleder ville du hatt som finansminister?

– Jeg synes vi har en god finansminister, men tidligere styreleder i Norsk Hydro óg Statskraft Terje Vareberg hadde vært en utmerket fyr. For øvrig vil jeg bemerke at Trygve Hegnar aldri blir for gammel til noe som helst.

10. Hva står Oslo Børs og nordsjøolja i når vi setter strek for 2021?

– Her kan jeg dumme meg ut, men jeg tror oljen ligger mellom 25 og 70 dollar per fat. Oslo Børs har jeg ingen peiling på. Det er et kasino.