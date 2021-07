20 konkurser på to dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde tirsdag konkursåpning i 14 selskaper.

Oslo: Br. Bastiansen VVS/Bygg Entreprenør AS.

Viken: Mamen Interiør AS.

Innlandet: Fjellmat Sjusjøen AS; Øvre Svatsum Barnehage SFO SA.

Vestfold og Telemark: Burglar Larvik AS; Sjøslag AS; Vestfold Kran & Transport AS; Vrådal Utvikling AS.

Vestland: Dill AS; Firmabistand AS; Mekasense AS; Solalihytter AS; Team Brødre AS.

Trøndelag: Fix Dame og Herrefrisør AS.

I tillegg ble én personlig konkurs kunngjort åpnet.

Fem konkurser mandag

Tirsdagens 15 konkurser kom i kjølvannet av mandagens fem konkurser, hvorav én personlig.

Møre og Romsdal: Superwash AS.

Nordland: Totalanlegg Bodø AS.

Viken: Vimal AS.

Innlandet: Central Bistro AS.

