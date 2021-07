21 konkurser på to dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde torsdag konkursåpning i ni selskaper.

Oslo: AD Entreprenør AS.

Rogaland: KBB AS.

Møre og Romsdal: Utheim Kjøreskole AS.

Viken: Medipharma AS.

Vestfold og Telemark: Pollen Entreprenør AS; Vinje Spiseri AS.

Agder: Bilsenteret Sør AS.

Vestland: Sande Kro & Hotell AS; Total Bygg Service AS.

I tillegg ble to personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

10 konkurser onsdag

Torsdagens 11 konkurser kom i kjølvannet av 10 konkurser onsdag, hvorav én personlig.

Viken: BMB Transport AS; DigitalMediaGroup AS; Higeja AS; Orfjell Gruppen AS; Storslaatte AS; Viken Total Bygg AS.

Innlandet: Torget Pizza AS.

Vestland: Patrol Boats AS.

Troms og Finnmark: Industrivarehuset AS.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.