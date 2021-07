Eidsiva kjøper opp varmeselskap

Mistberget leverer fjernvarme til leiligheter, næringsbygg og offentlige bygg på Råholt i Eidsvoll kommune, og styrker med dette Eidsiva Bioenergi sin posisjon som et av Norges største fjernvarmeselskap.

– Kjøpet av Mistberget Biovarme gir Eidsiva tilgang til et spennende vekstområde og vi ser frem til å utvikle fjernvarmen på Råholt videre, skriver direktør for Eidsiva Bioenergi Ola Børke i en kommentar.

Eidsiva Bioenergi er et av Norges største fjernvarmeselskap, og har i dag virksomhet på 9 ulike lokasjoner i Innlandet fylke. Transaksjonen gir Eidsiva 100 prosent eierskap i Mistberget, og gir for første gang Eidsiva mulighet til å tilby fjernvarmetjenester uten for Innlandet.