Vil ha Rødt-nestleder som finansminister

1. Hva er din erfaring med hjemmekontor, og bør vi ha mer hjemmekontor i fremtiden?

– Jeg har et veldig ambivalent forhold til det og syntes det var veldig fælt i fjor. Ikke i starten av pandemien, men rundt sommeren begynte det å bli fryktelig kjedelig å være hjemme. Utover høsten leide jeg et kontor for å ha et sted å gå til, men har oppdaget at nå må jeg ha hjemmekontor en dag i uken for å ta klesvasken. Jeg ser for meg at det beste er å ha en blanding av fysisk jobb og hjemmekontor.

2. En rødgrønn regjering vil trolig kreve moms på elbiler med pris over 600.000 kroner. Skal du foreta et siste elbilsprell? Kanskje en Porsche eller Jaguar?

– Nei, det skal jeg ikke. Jeg er en sykkelentusiast. Siden jeg ikke drar på treningssenter, er jeg nødt til å sykle overalt.

Mini-CV Navn: Marie Storli. Alder: 29. Utdanning: Master i samfunnsøkonomi (UiO). Stilling: Leder i Rethinking Economics Norge, medeier i Myldring.

3. SV vil ha 70 prosent arveavgift på arv eller gave over 100 millioner kroner. Er det et bra SV-trekk?

– Jeg tror folk flest ser at vi trenger en arveavgift. Men 100 millioner kroner er for høyt, jeg synes man kan gå enda lavere. Kanskje kunne man implementert en variant av det samfunnsøkonomen Thomas Piketty foreslår; hvis arveavgiften settes høyt (Piketty foreslår 90 prosent) kunne man brukt pengene til å betale ut en slags «arv til alle» som man mottar tidligere i livet. Nå som vi lever lenger og lenger, arver man kanskje penger fra foreldrene sine når man er godt voksen og allerede etablert, men det er jo i midten av 20-årene man trenger startkapitalen mest.

4. Torstein Tvenge selger jordbær for 200 kroner pr. kurv. Har du en jordbærgrense?

– Jeg er fan av ideen om at man betaler mer for god mat. Men 200 kroner er vel litt dyrt. Min grense er nok rundt 75 kroner.

5. Det er rekordpriser på hytter, hus og kunst. Hvor kommer alle pengene fra og hva tror du om prisene fremover?