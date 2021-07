Uber gjennomfører gigantoppkjøp

Uber måtte punge ut med 2.25 milliarder dollar for Transplace. Selgeren var private equity-fondet TPG Capital. Verdiene ble utbetalt i form av aksjer og kontanter, derav 750 millioner dollar i aksjeverdier.

Uber skriver til Reuters at det var et strategisk oppkjøp, som forhåpentligvis skal hjelpe selskapet med å gå i overskudd. Oppkjøpet er et tydelig avvik fra det som har virket å være Ubers strategi de siste årene, som har vært å selge kapitalintensive virksomheter for å kunne oppnå lønnsomhet.

– Dette oppkjøpet forventer vi at vil bidra til vårt mål om å gå i overskudd, samtidig som det vil senke kostnadene og gi et lavere break-even nivå, skriver Uber i en kommentar.

Vekst i matlevering

Transplace annonserte på sin nettside etter oppkjøpet at de per dags dato har 62.000 ulike brukere, samtidig som de administrerer frakt til en verdi av 11 milliarder dollar. Selskapet forventes å levere et EBITDA-resultat på 100 millioner dollar i 2021, samtidig som omsetningen har vokst jevnt med 15 prosent i året siden 2017.

Uber har den siste tiden opplevd stor vekst i matleveringssegmentet med sin Uber Eats. Selskapet skriver i en kommentar at corona-pandemien har bidratt godt til veksten, samtidig som de kjøpte opp rivalen Postmates.

Til tross for å ikke levere overskudd, har Uber-aksjen lagt på seg 47 prosent det siste året. Det kan imidlertid virke som trenden har snudd, da kursen er ned syv prosent så langt i 2021.