Fritas fra karanteneregler

Natt til mandag ble de siste av Englands koronarestriksjoner hevet . Det som står igjen som det mest inngripende smitteverntiltaket er en app fra helsevesenet. Lik Smittestopp-appen i Norge, blir du varslet på mobilen dersom du har vært i nærheten av en som er bekreftet smittet.

I England er dermed ikke lenger pandemien det snakkes om. Der er det «pingdemic» – et ordspill på pandemi og lyden appen lager når den varsler om nærkontakt – som begrenser britenes frihet.

Det har ført til at mange, blant annet statsminister Boris Johnson, har blitt nødt til å gå i karantene i 10 dager. Smittetallet i England øker, og på en uke har appen sendt over 600.000 personer i karantene, i følge Sky News. Det har blant annet ført til tomme butikkhyller og mangel på arbeidere i dagligvarebransjen.

PINGDEMIC: På grunn av personalmangler står flere butikkhyller tomme. Foto: Matthew Cooper

Nå åpner myndighetene for å gi unntak fra ordningen for arbeidere i visse sektorer. Fra fredag blir rundt 10.000 personer som jobber i matforsyningskjeden – blant annet lagerarbeidere og fraktsjåfører – fritatt fra karantenereglene. Det planlegges for å utvide antallet personer som fritas ytterligere. Per nå vil det likevel ikke inkludere butikkansatte.

Dersom en som jobber i matforsyningskjeden nå blir «pinget» må de daglig teste seg for viruset. Ved negativ test kan man gå på jobb.

– Vi ser at det er personalmangel i matforsyningskjeden. Når vi nå endrer testsystemet og vil det gjelde omtrent de 400 største stedene, som butikklagere og noen av de mest sentrale matprodusentetne, sier miljøminister George Eustice.



– Dersom noen i forsyningskjeden pinges eller kontaktes av smittesporere må de nå teste seg daglig. De kan fortsette å gå på jobb forutsatt at testen er negativ, fortsatte Eustice.