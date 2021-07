Det tilsvarer en verdsetting på over 70 milliarder kroner for grillprodusenten. Prisen per aksje settes mellom 15 og 17 dollar, i følge Reuters.

BDT Capital Partner, et fond ledet av Byron Trott – den eneste bankmannen Warren Buffet stoler på – vil sitte igjen med omtrent 74 prosent av stemmene i selskapet, etter børsnoteringen.

Omsetningen i selskapet økte med 62 prosent i løpet av seksmånedersperioden som sluttet 31. mars. Weber tillegger mye av økningen til at befolkningen i økende grad gjennomfører flere aktiviteter utendørs, som følge av pandemien.

FØRSTE: Den klassiske Weber Kettle var den første grillen i sortimentet til Weber. Foto: NTB

Grillselskapet ble grunnlagt av George Stephen Senior, som fant opp Weber Kettle – den domformede kullgrillen. Nå tilbyr selskapet griller som varmes av kull, gass eller strøm.

Weber vil noteres under tickeren «WEBR».