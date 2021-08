156 norske selskaper gikk konkurs på 31 dager

Tall fra Creditsafe Norway viser at 156 norske foretak gikk konkurs i juli, tilsvarende en nedgang på 27 prosent fra samme periode i 2020, og hele 40 prosent sammenlignet med juli 2019.

– Trenden vi har sett gjennom hele pandemien fortsetter, og det er ingen tegn til at dette vil endre seg med det første, sier daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway i en melding.

Fjærestad viser blant annet til den seneste rapporten fra NHO, som viser at konkursfrykten blant deres medlemmer er på sitt laveste nivå siden pandemiens start, og at kun 8 prosent av de spurte mener det er en reell risiko for å gå konkurs. To tredjedeler melder at de har fått tilbake normal eller økt omsetning.

Optimisme

– Det har lenge vært stillstand i markedet, og mange har avventet situasjonen. Nå ser vi helt tydelig at optimismen er tilbake i norsk næringsliv, og at stadig flere eksperter deler vårt inntrykk om at det sannsynligvis ikke vil komme en konkursbølge, sier Fjærestad.

Konkurstallene er jevnt over lave i alle landets fylker. Ifølge Creditsafe så fem av landets fylker en nedgang på 50 prosent eller mer i juli, sammenlignet med samme måned i 2019: