Orkla kjøper opp nederlandsk pizzakjempe

28. juni 2021 kunngjorde Orkla oppkjøpet av New York Pizza. I dag ble kjøpet gjennomført, og Orkla eier nå 75 prosent av aksjene i pizzakjeden, som er en av de største i Nederland.

I fjor hadde New York Pizza en omsetning på rundt 555 millioner kroner, og transaksjonen verdsetter pizzakjeden til om lag 1,5 milliarder kroner.

– Vi er begeistret over å få denne avtalen i havn. Oppkjøpet av New York Pizza er i tråd med Orklas strategiske ambisjon om å vokse i «Out of home»-kanalen som har høyere vekst enn tradisjonell dagligvare, sier Orklas konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch.

De tidligere hovedeierne av New York Pizza vil eie de resterende aksjene i pizzakjeden.

– Vi er glade for å få Orkla inn på eiersiden i New York Pizza. Orkla blir en viktig partner når vi nå skal vokse videre i Nederland og andre nærliggende markeder, sier adm. direktør Philippe Vorst i New York Pizza.