Nå må Nasdaq-selskapene bli mangfoldige

De nylig godkjente reglene fra det amerikanske finanstilsynet (SEC) innebærer at alle selskaper på Nasdaq-børsen må ha minst to «mangfoldige» direktører – minst én kvinne og en med minoritetsbakgrunn. Kategorien minoritetsbakgrunn forstår Nasdaq som fargede, latinamerikanere og medlemmer av LHBT+-fellesskapet, ifølge CNN.

Selskaper som ikke følger reglene må legge frem en skriftlig forklaring på hvorfor de ikke har mangfoldige direktører. For mindre selskaper, samt utenlandske selskaper, som er notert på Nasdaq, er det tilstrekkelig å ha to kvinner i styret.

Nasdaq-selskapene må innen et år offentliggjøre bakgrunnen til medlemmene av styrene. Innen to år må de ha minst en mangfoldig direktør, innen fire til fem år må de ha to, avhengig av selskapets størrelse. Mindre selskaper med mindre styrer får lengre tid på seg til å oppfylle de nye kravene.

I 2020 utgjorde hvite kvinner og minoriteter 38,8 prosent av styrene i Fortune 500-selskapene (de 500 største amerikanske selskapene, journ. anm.). Det var en oppgang fra 34 prosent i 2018.

Bedrer forståelsen

– Disse reglene gjør det lettere for investorer å forstå Nasdag-noterte selskaper sin tilnærming til mangfold i styrene, samtidig som selskapene fortsatt har fleksibilitet til å ta de beslutningene som aksjonærene er best tjent med, sier styreleder i SEC, Gary Gensler, i en uttalelse, og fortsetter:

– De nye kravene om offentliggjøring vil gi presist og sammenlignbart datagrunnlag til investorer som skal investeringsbeslutninger.

Nasdaq la frem skissene for de nye mangfoldskravene tilbake i desember i fjor. Kravene er en del av arbeidet med å bedre den «inkluderende veksten» og velstanden i store økonomier.

Politiseres

I september i fjor signerte demokraten Gavin Newsom, guvernør i California, en mangfoldslov som krever at alle selskapene i delstaten må ha minst et styremedlem fra en historisk underrepresentert bakgrunn innen utgangen av 2021. Innen utgangen av 2022 må de ha minst to eller tre, avhengig av størrelsen på selskapet.

Selskaper som ikke følger reglene kan få bøter på mellom 100.000 og 300.000 dollar per brudd. Det tilsvarer en bot på mellom 900.000 og 2,6 millioner kroner. Det er mange republikanere misfornøyde med.

I februar forsøkte republikanske medlemmer av Senatets bankkomité å stoppe forslaget, ved å be finanstilsynet om å blokkere det.

– Disse kravene kan skade den økonomiske veksten og dermed investorene, fordi selskapene presses til å velge direktører fra et mindre utvalg. Andre selskaper kan også velge å ikke gå på børs, sa senator Pat Toomey.

– Jeg er skuffet over at Gary Gensler endrer SEC fra en finansregulator til et laboratorium for progressive sosiale eksperimenter.