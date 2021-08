Telemark Bryggeri henter millioner via folkefinansiering

For få dager siden startet Telemark Bryggeri en kampanje på Folkeinvest for å hente frisk kapital.

– Vi er maksimalt ute etter å hente 9 millioner kroner og har allerede passert 4 millioner kroner. Vårt mål er å få så mange aksjonærer som mulig, sier Dag Markus Andreassen, daglig leder i Telemark Bryggeri, til Finansavisen.

Folkeinvest har utviklet en digital møteplass for bedrifter som søker kapital og vanlige folk som ønsker å investere i ulike selskaper. Kampanjen som Telemark Bryggeri nå kjører åpnet 4. august og vil avsluttes 18. august.

Ny rekord

– Informasjon fra Folkeinvest var at den tidligere rekorden var på 601 aksjonærer og så langt har Telemark Bryggeri sikret 711 tegninger, sier Andreassen til Finansavisen. Med denne kampanjen vil Telemark Bryggeri få en kapitalinnsprøytning i millionklassen samtidig som antall aksjonærer øker betraktelig.

– Den årlige generalforsamlingen blir rett og slett en festival. Vi driver tross alt innen kultur, sier Andreassen.

24SevenOffice-gründer er storaksjonær

Telemark Bryggeri ønsker å fornye drikkevaremarkedet, med innovative løsninger, moderne og trendsettende identitet og kunstig intelligens. En av selskapets storaksjonærer er 24SevenOffice-gründer Stian Rustad.

– Jeg har alltid drømt om et selskap man eier hovedsaklig fordi det er gøy. Øl er kultur, glede og opplevelser. Vi inviterer nå alle bryggeriets potensielle kunder og partnere til å eie bryggeriet sammen med oss. Noen tusen eiere betyr noen tusen kunder og ambassadører som igjen er god butikk i eget selskap, sier Stian Rustad i en melding.

Utfordrende å hente mindre millionbeløp

Øyvind Fries, daglig leder i Folkeinvest, mener det er et velkjent problem at selskaper som ønsker å hente beløp under 20 millioner kroner ikke får bistand fra det tradisjonelle kapitalmarkedet.

– Tradisjonelt har investeringer i selskap vært forbeholdt de kapitalsterke. På samme tid har tilgang på kapital tradisjonelt vært forbeholdt de selskap med det riktige nettverket. Gjennom bruk av teknologi har vi forenklet prosessen med å hente kapital, og muliggjort lave investeringsbeløp, sier Fries i en melding.