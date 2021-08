Krever garanti mot skatteøkning

Til E24 sier NHO-sjef Ole Erik Almlid at de har tre krav til en ny regjering – uavhengig av om det blir rødgrønn eller borgerlig.

Det ene kravet er at det samlede skattenivået skal holdes på dagens nivå, eller senkes.

– Vi vil ha en garanti fra begge sider i politikken om at det som et minimum ikke skal være noen skatteøkning, sier han, og legger til at han registrerer at det på rødgrønn side blir sagt både det ene og andre om skattenivået.

Almlid vil videre ha en plan fra politikerne for stimulering til økt privat, norsk eierskap i hele landet, og forutsigbare rammevilkår.

(©NTB)