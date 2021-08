14 konkurser på to dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde tirsdag konkursåpning i seks selskaper.

Innlandet: Dorp AS.

Vestfold og Telemark: Komplett Bygg AS; Sønstvedt Bygg & Maskin AS.

Trøndelag: Berdal G A AS; Byggevaresenteret AS; Optim Bygg AS.

I tillegg ble fire personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

Fire konkurser mandag

Tirsdagens ti konkurser kommer i kjølvannet av fire konkurser mandag.

Møre og Romsdal: RGH Utvikling AS; Smudzoo AS.

Viken: Viking Elektro AS.

Agder: Skålen AS.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.