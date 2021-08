Flere gikk konkurs i juli

Det er første gang at de samlede konkurstallene øker i år, og Bisnode sier at dette først og fremst skyldes at myndighetene tvangsoppløste hele 97,4 prosent flere selskaper enn i juli måned i fjor.

– Selv om vi ser en liten økning totalt for bedrifter som har måttet gi opp denne måneden, er konkurstallene i år på et svært lavt nivå, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode Dun & Bradstreet

Det lave nivået skyldes trolig at myndighetene har utsatt fristen for innbetaling av skatter og avgifter, sier Ruud, som tror tallene kan øke i tiden fremover.

– Vi frykter de lave konkurstallene kan bli avløst av høyere tall når bedriftene må betale utsatte krav parallelt med ordinære terminer senere i år eller ved inngangen til neste år, sier han.

