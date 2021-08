27 konkurser på to dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde mandag og tirsdag konkursåpning i 15 selskaper.

Oslo: Bragernes T10 AS; Scandic Ren AS

Rogaland: Boski Design AS; Future Music AS.

Møre og Romsdal: Kristiansund Rørlegging AS.

Viken: Heia Transport AS.

Innlandet: Gjøvik Rideskole AS; LRH Transport og Anlegg AS.

Agder: Expectations AS.

Vestland: Dyrehelsesenteret AS; Fibertjenester AS; Norgesvilla AS; Nortech Energy AS; Ovi Bygg og Renovasjon AS.

Trøndelag: BHF AS.

I tillegg ble 12 personlige konkurser kunngjort åpnet.

