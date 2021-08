Finanstilsynet advarer mot «finfluensere»

Slike investeringer omfatter blant annet kjøp av kryptovaluta og vekstaksjer. Målgruppen til «finfluenserne» er ofte unge mennesker med ny interesse for investeringer, skriver Finanstilsynet på sine nettsider.

– Mange er med rette bekymret for at dette kan lede forbrukere til å investere i produkter med en risiko som de ikke forstår, ønsker eller har økonomi til å bære, skriver de.

Tilsynet understreker at kryptovaluta ikke er å regne som et finansielt instrument, og at anbefalinger om kjøp og salg av kryptovaluta derfor ikke blir omfattet av rådgivningsreglene i verdipapirloven. Slike anbefalinger er derfor ikke underlagt tilsyn av Finanstilsynet.

De advarer likevel mot å lytte til råd fra personer uten nødvendig kompetanse, erfaring og åpenhet om sine kommersielle bindinger.

– Uavhengig av hvem som gir råd, bør man ikke foreta investeringer uten selv å forstå risikoen og egenskapene ved produktet man investerer i, skriver tilsynet.

