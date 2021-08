Brønnøysundregistrene kunngjorde fredag konkursåpning i ni selskaper.

Oslo: Aker Takst AS.

Rogaland: Transport Pluss AS.

Viken: Aramees Renhold AS; K9C Park og Utemiljø AS; Momenta AS; Tipp Topp Vask og Vedlikehold AS.

Vestfold og Telemark: Rauland Pizza og Grill AS.

Trøndelag: Blekkenslagern AS; Roli Renhold & Transport AS.

I tillegg ble én personlig konkurs kunngjort åpnet.

55 konkurser sist uke

Dermed ble 55 konkurser kunngjort åpnet i forrige uke, hvorav 16 personlige.

Mandag: 7 konkurser

Tirsdag: 20 konkurser

Onsdag: 7 konkurser

Torsdag: 11 konkurser