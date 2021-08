Avinor tester kontorutleie ved gate på Oslo Lufthavn

Avinor utvider sitt tilbud til forretningsreisende på Oslo Lufthavn ved å tilby stillerom rett ved utvalgte gater i avgangsterminalen for innland. Tjenesten er ment å gi de reisende ro og fred til telefonsamtaler, video-møter og møter mellom reisende.

Prosjektet er et samarbeid med selskapet Work&Go som har utviklet konseptet wogow, hvor en app tilgjengeliggjør møterom og kontorplasser for reisende. Frem til i dag har wogow vært forbeholdt utleie av kontortjenester i kontorbygg, men nå utvides tjenesten til også Oslo Lufthavn.

Møterom til folk på farten

– Nå er vi i gang på Oslo Lufthavn og neste uke installeres kontorløsningene på Oslo S. Flere arbeidstakere ønsker tilgang til kontorpulter og møterom mens de er på farten, sier daglig leder Lars Schrader Kristiansen i Work&Go, selskapet bak wogow, til Finansavisen.

Appen wogow vil gjøre korttidsleie av kontortjenester enklere for leietakere og utleiere. Booking, betaling, kontrakt og aksess til kontorlokalene er selvbetjent, og kundene betaler kun for faktisk bruk.

– Sammen med Work&Go ønsker vi i Avinor å tilby de reisende muligheten til selvbetjent digital aksess til private stillerom, sier Elif Runa Nordal, Head of Retail i Avinor Group, i en melding.

To markeder

Work&Go satser i to markeder innen korttidsleie for kontormarkedet. Det ene er såkalte mobile stillerom, også kjent som mobile podder, mens det andre tilbudet er utleie av fellesressurser i kontorbygg.

For pod-markedet er det i første omgang snakk om pilotprosjekter på henholdsvis Oslo Lufthavn Gardermoen og Oslo S. Prisen for leie starter på 200 kroner timen for enkle podder beregnet for én person, stigende til 800-1000 kroner timen for 4 til 6 persons møteromspodder. Tilbudet på Gardermoen og Oslo S er en test av konseptet med timesleie av mobile podder hvor Work&Go eier poddene og leier plass av samarbeidspartnerne.

I tillegg til pilotavtaler for podutplasseringer hos Bane Nor og Avinor har selskapet det siste året blant annet signert avtaler med Opsahl Gruppen, KLP Eiendom og Drive Eiendom. Selskapet regner med å omsette for i underkant av 800.000 i år, og forventer en omsetning på 7-10 millioner kroner i løpet av 2022.