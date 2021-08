Brønnøysundregistrene kunngjorde mandag konkursåpning i 11 selskaper.

Oslo: Burrito Project AS; Carl Berner Spiseriet AS.

Rogaland: Gank XVII AS.

Møre og Romsdal: BP Byggtjenester AS.

Viken: GE Graveservice AS; Hanvo Invest AS; Sveberg A Tømmermester AS; Troll Eiendom Drammen AS.

Vestland: Tørr Bolig AS.

Trøndelag: Bravo Profil AS; Sundberg Olaf Tømrer AS.

I tillegg ble fire personlige konkurser kunngjort åpnet.

