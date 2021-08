Brønnøysundregistrene kunngjorde tirsdag konkursåpning i ti selskaper.

Oslo: Askim Tak AS; Cocoabar AS; Nordquelle Executive Search; Norgesbesteselger AS; Right Time AS.

Møre og Romsdal: Stø Technology AS.

Viken: Alex 77 Transport AS; Frogner Bygg AS; Sawadee Aromaterapi AS.

Innlandet: Plastonomy AS.

I tillegg ble fire personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.