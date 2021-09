Brønnøysundregistrene kunngjorde fredag konkursåpning i ti selskaper.

Oslo: Hoff Invest AS; ITS Tellus AS.

Møre og Romsdal: Kolosserbygg AS.

Viken: Air Montaje AS.

Vestfold og Telemark: Lillevik Spesialtransport AS; Mudo Gym Skien AS; Z Bygg & Eiendom AS.

Vestland: Bergen Elektroinstallasjon AS; Tord Bentzen AS.

Trøndelag: Team Husa AS.

Hele listen, og ytterligere opplysninger her.

51 konkurser sist uke

Dermed ble 51 konkurser kunngjort åpnet i Brønnøysund i forrige uke, hvorav 10 personlige.

Mandag: 15 konkurser

Tirsdag: 14 konkurser

Onsdag: 6 konkurser

Torsdag: 6 konkurser

