18 konkurser på to dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde tirsdag konkursåpning i ni selskaper.

Oslo: Majorstuen Holding AS.

Rogaland: Foto & Lab Service Sandnes AS.

Viken: Bellas Beauty Lounge AS; Din Takbutikk AS; Overlegen Eiendom AS.

Vestland: DS Wergeland AS; Ovnsfag AS; Sotra Skog AS; Sunt Rett Hjem AS.

I tillegg ble to personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

Syv konkurser mandag

Tirsdagens 11 konkurser kom i kjølvannet av syv konkurser mandag.

Viken: Jacobsens Rørservice AS; Monetary Atlantic ORB AS; Montørkompaniet AS.

Vestfold og Telemark: Niyas AS; Thorsen Shold AS.

Vestland: Fra Bergen AS.

Troms og Finnmark: Smart Montering AS.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.