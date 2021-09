27 konkurser på to dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde torsdag konkursåpning i 13 selskaper.

Oslo: Geeo AS.

Rogaland: Bygg & Industri AS.

Møre og Romsdal: Kidmul AS.

Viken: Eirets Trafikkskole AS; Lågen Autorep AS.

Innlandet: Bygg og Tilbygg AS.

Agder: Jonnys Foto & Håndtverk AS.

Vestland: Hansen Stian T AS; Tuning Norge AS.

Trøndelag: Grik AS; SAE3 Invest AS; Varm Yoga AS.

Troms og Finnmark: Monsen Bygg AS.

I tillegg ble tre personlige konkurser kunngjort åpnet.

11 konkurser onsdag

Dette kommer i kjølvannet av 11 konkurser onsdag, hvorav tre personlige.

Oslo: North Bike AS.

Rogaland: Fonnafly Sjø AS.

Viken: Veum Invest AS.

Vestland: BRM AS; Dalegruppen AS.

Trøndelag: Brekstad Food AS; Bærspesialisten AS; Falken Eiendom AS.

