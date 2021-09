13 konkurser mandag

Brønnøysundregistrene kunngjorde mandag konkursåpning i 13 selskaper.

Oslo: Oslo Bil & Service AS.

Viken: CVGF Holding AS.

Vestfold og Telemark: Bergbys Drift AS; J C Bar Consult AS; Nordic Green Energy AS.

Vestland: Birke AS; BSS Holding AS; Eintor AS; Parkettsliperen Norge AS; Strangehagen 2 AS; Vest Byggspesialisten AS.

Troms og Finnmark: Rimell Transport AS.

Utenlands: Plus El Vest.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.