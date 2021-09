19 konkurser tirsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde tirsdag konkursåpning i 16 selskaper.

Oslo: Energico AS; Factory Tøyen AS; J J Renhold AS; KLM Bygg AS; Rause Petter Personalrestauranter.

Rogaland: Sandnes Rig Service AS.

Nordland: Friends Ever AS.

Viken: GJ Utvikling AS; Vikink Norge AS; Østfold Portservice AS.

Vestfold og Telemark: 501 Victoria Drift AS; Europe Solar Holding AS; JH Auto AS; SOI Drift AS.

Agder: Arendal Bygg AS; HVAC Ventilasjonsbygging AS

I tillegg ble tre personlige konkurser kunngjort åpnet.

