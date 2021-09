Elon Musk til ansatte: – Jobb kjempehardt

Ifølge Reuters har Tesla-sjef Elon Musk i en e-post bedt de ansatte om å jobbe ekstra hardt for å møte utfordringer som selskapet har møtt i tredje kvartal.

De siste månedene har Tesla hatt store produksjonsproblemer. Dette kan skyldes knappheten på mikroprosessorer, som har rammet bilselskaper over hele verden. I tillegg har corona-nedstegninger fått store konsekvenser for flere av Teslas fabrikker og leverandører.

– Vi mottar rekordmange bestillinger samtidig som vi har opplevd knapphet i viktige innsatsfaktorer, i likhet med resten av bransjen, skrev Musk i e-posten.

Vil levere

Til tross for et krevende pågående kvartal, ønsker Musk at elbilgiganten skal levere gode resultater.

– Vi går gjennom en bølge med mange bestillinger, og til tross for utfordringene må vi få det til å gå rundt. Vi har nesten ferdigstilt utrolig mange biler, men som mangler enkelte deler for å kunne bli utlevert.

Han avslutter med å be de ansatte om å jobbe ekstra hardt for å kunne levere gjennom tredjekvartal, og sier han har troen på at selskapet skal komme i mål.