Leif Frode Onarheim er død

Onarheim gikk bort torsdag etter en tids sykdom, bekrefter hans familie overfor NTB via kommunikasjonsbyrået First House.

Han var en anerkjent næringslivsleder og politiker, og var president i Norges Industriforbund fra 1981 til 1983. Senere ble han president i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) i 1996–2000.

Onarheim ble deretter innvalgt på Stortinget for Høyre fra Akershus i 2001-2005, der han i all hovedsak engasjerte seg i spørsmål knyttet til næringslivets vilkår og behovet for sikker tilgang på energi.

Senere satt han i Asker kommunestyre i 2007 og ble varaordfører i kommunen fra 2015 til 2019.

Onarheim var også svært aktiv i næringslivet og var utdannet siviløkonom. Han var konsernsjef i Nora Industrier i 1980-1991, og senere styreformann i Orkla i 1991–1992 etter fusjonen. Han har også hatt en rekke andre styrelederverv i blant annet Aschehoug, NetCom og Narvesen, samt vært konsernsjef i Marine Harvest.

I 1986 ble Onarheim utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. I 2008 fikk han Dagligvareprisen for utviklingen av Pizza Grandiosa, som ble lansert av Nora Industrier i 1980.

Onarheim ble født i Vestre Toten 23. august 1934.

