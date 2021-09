Deeyah Khan er Årets Ladejarl: – Sjokkert og overveldet

– Deeyah er modig, uredd og har en fanatisk stahet på sine verdier. Hun jobber mot ekstremisme med respekt som våpen. Deeyah Khan står for verdier vi ønsker å belønne med Årets Ladejarl-prisen, sier Odd Reitan.

Khan har tidligere blant annet vunnet to Emmy-priser for sine dokumentarfilmer. Dette er niende gang denne prisen deles ut.

– Jeg er sjokkert og overveldet over å høre at jeg er blitt valgt som Årets Ladejarl. Jeg er så rørt og dypt takknemlig. Dette er ikke bare en stor ære for meg, denne anerkjennelsen og prisen gjør det mulig for meg å fortsette å gjøre mer av arbeidet mitt både med og uten kamera, sier Khan.

Prispengene skal blant annet gå til hennes videre arbeid, og til å støtte sårbare kvinner i Afghanistan.