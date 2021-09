Brønnøysundregistrene kunngjorde fredag konkursåpning i åtte selskaper.

Oslo: Hev AS.

Rogaland: Lokalgrossist.no AS; Nauste Drift AS; Sun2 Langnes AS.

Viken: Galaxy Grillen 3050 AS.

Vestfold og Telemark: Kulinar AS.

Trøndelag: Eksit AS; Eksit Holding AS

I tillegg ble tre personlige konkurser kunngjort åpnet.

68 konkurser sist uke

Dermed ble 68 konkurser kunngjort åpnet i Brønnøysund i forrige uke, hvorav 12 personlige.

Mandag: 13 konkurser

Tirsdag: 19 konkurser

Onsdag: 12 konkurser

Torsdag: 13 konkurser

