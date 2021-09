26 konkurser på to dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde tirsdag konkursåpning i 11 selskaper.

Oslo: Noodles AS.

Nordland: Kines Hudpleie AS; Rifico Holding AS; Stranden Snekkerservice AS.

Viken: Aktiv Hjelpemidler AS; Café de la Gare AS; Saxvik Peis og Pipe AS; Sunami AS; Viken Trevare AS.

Trøndelag: Brok Hose AS.

Troms og Finnmark: Nilssen Transport AS.

I tillegg ble syv personlige konkurser kunngjort åpnet.

Åtte konkurser mandag

Tirsdagens 18 konkurser kom i kjølvannet av åtte konkurser mandag, hvorav to personlige.

Møre og Romsdal: Leiebil247 AS.

Viken: Boino AS; Friestad Miljø AS.

Vestfold og Telemark: Lumi Training AS; Partifrakt AS; Valencia Tapas og Pizza AS.

