NHST deles i to

NHST Media Group vil i løpet av andre halvår 2021 gjennomføre en endring av selskapsstrukturen med en deling av virksomheten i to grupper, for henholdsvis medievirksomheten og SaaS-virksomheten.

NHST skriver i en melding at formålet med endringen er å legge til rette for en mer offensiv forretningsutvikling og vekst på begge områder.

Det vil bli etablert to underkonsern for henholdsvis medievirksomheten og SaaS-virksomheten. All operasjonell virksomhet vil ligge i disse underkonsernene og gruppens morselskap, NHST Media Group AS, vil bli et rent eierselskap uten operasjonell virksomhet og uten egne ansatte.

Underkonsernet for media vil eie aksjene i Dagens Næringsliv, NHST Global Publications, Europower og Fiskeribladet mens underkonsernet for Saas-virksomheten vil eie aksjene i Mynewsdesk AB og Mention SAS.

Mediedivisjonen omsatte i 2020 for 827 millioner kroner mens SaaS-divisjonen omsatte for 254 millioner kroner.