Jotun: Brannen påvirker ikke leveringsevnen

Brannen ser ut til å ha vært begrenset til energisentralen som er knyttet til en bindemiddelfabrikk på anlegget. I denne er det om lag 20 kubikkmeter varm olje som sirkulerer for å gi varme inn i fabrikken.

Brannen spredte seg ikke til selve fabrikken, men ettersom energisentralen er ute, er den foreløpig satt ut av drift. Fabrikken produserer imidlertid varer Jotun uansett ikke selger særlig mye av på denne tiden av året.

– Bindemiddelfabrikken leverer primært bindemidler til eksteriørmaling. Den sesongen er nå over, så vi tror ikke dette har veldig stor betydning på kort eller mellomlang sikt med tanke på leveranse, sier kommunikasjonsdirektør Christian Espolin Johnson i Jotun til NTB.

Setter ned granskningskommisjon

Han legger til at selskapet jobber med å finnet ut hvordan brannen påvirker driften på lengre sikt.

– Fokus nå er å få full oversikt over hva som har skjedd. Det blir nedsatt en granskningskommisjon som skal se nærmere på hva som har skjedd, hva som har gått feil og hvordan vi skal sikre at dette ikke skjer igjen senere, sier Johnson.

Foreløpig er det ikke fastslått hva som var årsaken til brannen. Også politiet jobber med å finne ut av dette.

– Det vi vet, er at den startet i energisentralen, som er et lukket system. Og at den begrenset seg til denne. Brannvern og brannmur har fungert bra, og hele evakueringen og sikringsarbeidet har gått veldig bra, sier Johnson.

Han legger til at selskapet først og fremst priser seg lykkelig over at ingen ble skadd i brannen.

Satt ut lenser

Fabrikken ligger like ved sjøen, og en del av arbeidet dreide seg om å sikre at det ikke havnet kjemikalier i vannet. Det ble lagt ut lenser, og politiet tok vannprøver onsdag kveld.

Johnson sier han ikke kjenner til at det har vært noen lekkasje.

– Det har trolig ikke vært lekkasje, siden selve bindemiddelfabrikken ikke er berørt, sier Johnson.

– Det var svart røyk, selvfølgelig. Og det ble lagt ut lenser, men dette dreide seg i hovedsak om slukningsskum som man var opptatt av at ikke skulle spre seg, sier han.

(©NTB)