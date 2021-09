21 konkurser onsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde onsdag konkursåpning i 19 selskaper.

Oslo: Aross AS; Asteria Gruppen AS; Fagbygg Norge AS; Fest i Box AS; HS Agentur AS; Lindeberg Kebab og Grill AS; Scandia Drift AS; Scandia Eiendom AS; Venezia Frisør AS.

Viken: Bekkeblomst AS; Dekk og Felgservice AS; Spar Tid AS.

Innlandet: BE Regnskap AS; Solør Totalbygg AS.

Agder: Haddeland Anlegg AS; Nordic Events AS; Popeye Grill å Pizza AS.

Vestland: Opp og Nær AS.

Troms og Finnmark: Jarling Parfymeri AS.

I tillegg ble to personlige konkurser kunngjort åpnet.

