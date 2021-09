Andresen kjøper 60 prosent av reklamekonsernet Try

Johan H. Andresens investeringsselskap Ferd kjøper 60 prosent av aksjene i Try AS fra Kjetil Try og de øvrige partnerne, ifølge DN. Kjetil Try vil fortsette som aksjonær og konsernsjef i selskapet.

Verken Try eller Andresen ønsker å si noe om prisen, men DN spekulerer i en verdsettelse på rundt 630 millioner kroner, noe som priser Kjetil Trys eierandel til 143 millioner kroner. Basert på den prisingen betyr det at Ferd blar opp rundt 380 millioner kroner for eierandelen på 60 prosent.

Try opplyser til DN at han selger halvparten av aksjene sine og kan dermed sitte igjen med rundt 70 millioner kroner etter transaksjonen.

I fjor omsatte Try AS for nesten én milliard kroner og fikk et driftsresultat på rundt 63 millioner kroner.

I 2020 rangerte Kapital Johan H. Andresen som Norges 5. rikeste person med en formue på 35 milliarder kroner.