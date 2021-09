Tom Hagen Eiendom tjente 28 millioner i 2020

Tom Hagen kan se tilbake på et godt år i eiendomsmarkedet. I løpet av 2020 hadde Tom Hagen Eiendom inntekter på 57,3 millioner kroner, opp fra 48,9 millioner kroner året før. Lavere driftskostnader sørget for at driftsresultatet endte på 33,5 millioner kroner, mot 23,9 millioner kroner i 2019.

Resultat før skatt var på 28,3 millioner kroner, opp fra 19,1 millioner kroner for et år siden. Tom Hagen Eiendom fikk et årsresultat på 21,8 millioner kroner, mot 14,7 millioner kroner året før.

Selskapet har 105,2 millioner kroner i bankinnskudd, opp fra 92,3 millioner kroner i 2019. Egenkapitalen har i perioden økt til 193,3 millioner, mot 155,2 millioner kroner året før.

Tidligere denne uken kom tallene for Tom Hagens Holding 2. Selskapet fikk et resultatet før skatt på 105 millioner kroner, ned fra 229 millioner kroner i 2019.

Fortsatt drapssiktet

Tom Hagen har tidligere holdt lav profil i mediene, men etter at konen Anne-Elisabeth Hagen forsvant høsten 2018 har 71-åringen blitt et kjent fjes for de fleste.

Hagen ble i april i fjor pågrepet og siktet for drap, eller medvirkning til drap , på sin kone. Han satt noen dager i varetekt, men ble løslatt etter at Høyesterett forkastet politiets anke av kjennelsen i Eidsivating lagmannsrett – som mente det ikke var skjellig grunn til drapsmistanken.

Milliardæren er fortsatt siktet i saken, men nekter straffskyld.

Kapital vurderte Tom Hagens formue til 2 milliarder kroner for et år siden. Det holdt til en 169. plass på listen over Norges 400 rikeste.