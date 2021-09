Brønnøysundregistrene kunngjorde fredag konkursåpning i 13 selskaper.

Oslo: Falkon AS; Oslo Fisketorg AS.

Nordland: Bella Napoli Tasci AS.

Viken: Dekkhallen AS; Som Hva AS.

Vestfold og Telemark: Sandvika Matfestival AS.

Agder: Landsæ Utvikling AS.

Vestland: 7Fjell Utvikling AS; Bergen Elteknikk AS; Eide Mesterbygg AS; Orion Norge AS; Vestlandet Innredning AS.

Trøndelag: På Hjørnet Lokalmat & Grillbar AS.

I tillegg ble to personlige konkurser kunngjort åpnet.

78 konkurser sist uke

Dermed ble 78 konkurser kunngjort åpnet i forrige uke, hvorav 14 personlige.

Mandag: 8 konkurser

Tirsdag: 18 konkurser

Onsdag: 21 konkurser

Torsdag: 16 konkurser