22 konkurser på to dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde tirsdag konkursåpning i seks selskaper.

Oslo: Ferox Sales AS; Marinert Ris AS; Viken Bilutleie AS.

Nordland: Myre Elektronikkservice AS.

Vestfold og Telemark: CNC Hjelp AS.

Agder: Setesdal Asia Mat AS.

I tillegg ble det kunngjort åpnet fire personlige konkurser.

12 konkurser mandag

Tirsdagens konkurser kommer i kjølvannet av 12 konkurser mandag, hvorav to personlige.

Nordland: Bodø Anlegg AS.

Viken: Baderoms Eliten AS; Eiendomia AS; Haze Invest AS; Microtrenching AS.

Innlandet: Linderud Byggservice AS; Rinos Snekker og Takservice AS; Trysil Innredning AS.

Vestland: Boligutvikling AS.

Trøndelag: Smart Byrå AS.

