ManpowerGroup: – Dette er de sterkeste tallene på 18 år

ManpowerGroups nyeste arbeidsmarkedsbarometer viser at arbeidsgivere i alle sektorer planlegger å bemanne opp i fjerde kvartal. Undersøkelsen, som er gjennomført blant 770 norske arbeidsgivere, konkluderer med at det ligger an til den største bemanningsøkningen på 18 år.

De sterkeste tallene siden undersøkelsen startet

43 prosent av arbeidsgiverne forventer å ansette flere, mens kun 14 prosent forventer nedbemanning. Differansen, kalt netto bemanningsutsikter, er på 30 prosentpoeng (sesongjustert). Ifølge ManpowerGroup er dette det høyeste nivået siden undersøkelsen startet i 2003.

I den samme undersøkelsen svarer 66 prosent av arbeidsgiverne at de har utfordringer med å rekruttere kompetente medarbeidere.

Økt optimisme

– Vi har sett stigende optimisme de siste fem kvartalene, men bemanningsplanene som vi nå ser i fjerde kvartal, er mer optimistiske enn vi noensinne har sett. Vi merker godt hos våre kunder at konkurransen om arbeidstakerne øker. Både norske og utenlandske, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup Norge, i en melding.

Bemanningsutsiktene er positive for alle de syv bransjekategorier for første gang siden starten av pandemien. Ifølge ManpowerGroup forventer arbeidsgiverne den største bemanningsøkningen i bygg og anlegg og annen produksjon.

– Nå som grensene åpnes igjen er det særlig bransjene som er avhengige av mye utenlandsk arbeidskraft som skal ansette. Men det er stor usikkerhet om hvor mange som faktisk kommer tilbake til Norge. Flere arbeidsgivere enn noen gang svarer i undersøkelsen at de sliter med rekruttering, sier Brath.