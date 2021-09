Brønnøysundregistrene kunngjorde tirsdag konkursåpning i 17 selskaper.

Rogaland: Wan Dee Thai Massasje AS.

Møre og Romsdal: Utom24 AS.

Viken: Aramees Vaskeri AS; Din Sikkerhetspartner AS; Everest AS; Excel Bygg AS; Innovasjon og Eiendom AS; Langhus Dekk Bilservice AS; Malin & Melker AS; Mix Mat AS; NDS Nordic AS; Norsk Fagbygg Gruppen AS.

Vestfold og Telemark: Sawatdee Restaurant & Bar AS.

Agder: Grimstad Antirust AS.

Vestland: Halhjemsmarka AS.

Trøndelag: BS Filterteknikk AS.

Troms og Finnmark: Arbeidsstyring AS.

I tillegg ble syv personlige konkurser kunngjort åpnet.

