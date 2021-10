Brønnøysundregistrene kunngjorde torsdag konkursåpning i 20 selskaper.

Oslo: Dry AS; Fast Commerce AS; Løvmyr Drift & Vedlikehold AS; Maridal Grill og Pizza AS; Prolan Invest AS; Provectus Pharma AS; Signatur Bolig AS; Top Tuning AS.

Rogaland: Eibo Eiendom AS; Norges Gym AS; PVC Vinduer & Dører AS.

Nordland: SCN Holding AS.

Viken: Esset AS; Mathiesen Renhold AS; Puff Bar AS.

Innlandet: Johansson Entreprenad AS; Lindberg Knut Rørleggermester AS.

Vestfold og Telemark: VPtech AS.

Agder: Alt i Parkett AS.

Vestland: Voss Slam og Spyleteknikk AS.

I tillegg ble tre personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

15 konkurser onsdag

Torsdagens 23 konkurser kom i kjølvannet av 15 konkurser onsdag, hvorav fem personlige.

Oslo: Eriksson Dekorasjon & Prosjekt AS.

Rogaland: Alpha Auto AS; Clean Mobility Group AS; Industriprodukter AS.

Innlandet: Aspens AS; Toten Håndverkstjenester AS.

Vestfold og Telemark: Tollefsen Jo AS.

Vestland: Sogn Antirust AS; Svarthumle Takst & Bygg AS.

Trøndelag: Bravarama AS.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.