Brønnøysundregistrene kunngjorde mandag konkursåpning i ni selskaper.

Oslo: Adejo Service AS; Aktivtran Service; Inno Entreprenør AS; Norgeconsult Bygg AS; Olafsen Høibach Invest AS; SR Maskinconsult AS.

Viken: Orange AS.

Innlandet: Berbygg AS; Byggtjenester Innlandet AS.

I tillegg ble to personlige konkurser kunngjort åpnet.

