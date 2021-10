Orkla nedjustert

Pareto Securities nedjusterer sitt kursmål på Orkla til 90 fra 95 kroner, samtidig som det gjentas en kjøpsanbefaling på aksjen, fremgår det av en analyse fra meglerhuset fredag.

Pareto skriver at de oppjusterer estimatene for 2021–2023 noe, men legger til at svakere justert driftsresultat-margin fører til en nedgang i «fair value».

«Vi venter fortsatt topplinjevekst drevet av et gradvis skift inn i høyvekstskanaler som OoH, plantebasert og helseprodukter. Til tross for dette ser de fundamentale forholdene for BCG litt svakere ut. Siden vi verdsetter BCG-segmentene høyere enn non-core-segmentene resulterer dette i en reduksjon av kursmålet», skriver Pareto.

Pareto legger samtidig til at Orkla handles til om 40 prosents rabatt sammenlignet med internasjonale BCG-peers, noe de mener er uberettiget, og finner aksjen attraktiv.