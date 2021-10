Brønnøysundregistrene kunngjorde mandag konkursåpning i 12 selskaper.

Oslo: Straight Edge AS.

Rogaland: Budbringer1 AS.

Viken: N F Bygg og Renovering AS; Noria 161005 Ltd.; Oslo Byggmontering AS; Zooverden AS

Innlandet: Bolstad Eiendom AS; Columbi Glass AS.

Vestfold og Telemark: A Tech Byggmontasje AS.

Vestland: Etne Frisør AS; Macato Håndverk AS.

Trøndelag: Midt-Norge Bygg AS.

I tillegg ble to personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.