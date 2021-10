Brønnøysundregistrene kunngjorde tirsdag konkursåpning i 16 selskaper.

Oslo: Ila Dekk DA; Nan Bakeriet AS; Seferi Thorbygg AS.

Nordland: Evenes Buss AS.

Viken: Aft110 AS; Askim Selskapsmat og Sjokoladestøperi AS; Bygg Nor AS; H Entreprenør AS; RRS AS; Solguille Invest AS; Urter i Posen AS.

Vestfold og Telemark: Jan Car Factory; Stepz Music Invest AS.

Agder: Agder Graving og Transport AS.

Trøndelag: City Skredder AS; Pearl2 Eiendom AS.

I tillegg ble tre personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.