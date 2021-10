23 selskaper kjemper om pengepremie fra Johan H. Andresen

23 selskaper er nominert til prisen Årets Sosiale Entreprenør 2021. Vinneren får med seg en gavesjekk på en halv million kroner mens de to andre selskapene som tar seg til finalen får 50.000 kroner hver. Dette er 12. gang prisen deles ut.

– Det er flere nominerte i år enn tidligere og flere nye navn på blokken, noe som er veldig positivt, sier juryleder, eier og styreleder i Ferd, Johan H. Andresen, i en melding.

Ifølge Kapital er Johan H. Andresen Norges 6. rikeste person med en formue på 45 milliarder kroner.

De nominerte er valgt ut for sin innovative løsning og potensiale for å løse samfunnsutfordringer, ifølge Andresen. Kandidatene vurderes etter kriteriene innovasjon, skalerbarhet og økonomiske- og sosiale resultater.

– Ferd gjør dette for å bidra til at flere hardtarbeidende entreprenører lykkes, og motivere flere til å styre etter både sosiale og økonomiske resultater, sier Andresen.

Av de 23 nominerte velger en fagjury ut et knippe selskaper som får presentere seg for en hovedjury. Hovedjuryen består av Christine Wergeland Sørbye, leder av Oslo Science City, Sissel Kristin Hoel, fagsjef i StartOff, Frithjof Lund, leder av McKinsey Norge og Solvor Øverlien Magi, daglig leder for fjorårets vinner Lifeness, med Johan H. Andresen fra Ferd som juryleder.