Brønnøysundregistrene kunngjorde onsdag konkursåpning i 11 selskaper.

Oslo: TR Bygg Service AS.

Rogaland: Internasjonal Mat AS; Just Coffee AS; Via Vedlikehold AS; Viewpoint Produksjon AS.

Viken: Deepsea Shipbrokers AS; Little Amerika AS; Nordic Bakeri AS; Nordisk Stein Teknikk AS.

Innlandet: Gålå Alpin AS.

Vestland: Åsane Turbuss AS.

I tillegg ble fire personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.